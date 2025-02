SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina sai olulise võidu, aga mitte rindel, vaid palju ootamatumas kohas

USA president teatas, et pidas maha pikema telefonikõneluse Venemaa presidendiga. Ootuspäraselt oli president Trump kõnelusega rahul ja ütles, et mõlemad pooled olevat teineteisele tunnustust jaganud. Venemaa presidendi pressiesindaja kinnitas, et telefonikõne kestis umbes 1,5 tundi. President Trump teatas, et Venemaa president nõustus, et esialgu on vaja peatada sõda Ukrainas ning seejärel on võimalik ka isiklik kohtumine.