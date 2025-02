ERISAADE | Eiki Berg ja Karmo Tüür: Putini suur võit – nüüd alles Euroopal hapraks läheb

„Ka siis, kui see rahu saavutatakse – ja see hind on väga kallis – siis ühest küljest säilitab see Ukraina iseseisvuse, mis on ääretult oluline,“ toob esile Tartu ülikooli Skytte instituudi rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg, „siis tasuks meeles pidada, et rahu ei jää väga kauaks kestma, kuna ta ei lahenda suuremaid globaalse tasandi probleeme.“