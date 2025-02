KULTUURIBIIT | Džässitar Susanna Aleksandra playlist

See lugu on küll pärit 80ndatest, kuid tundub, et sotsiaalmeedias on see tegemas korralikku comeback’i. Tundub, et paljud noored avastavad selle nüüd esimest korda. See on tõeliselt ajatu, imeline armastuslaul, mis on siiani relevantne ja suudab endiselt südamesse minna.