„Kas sa uudist oled kuulnud? President Trump kirjutas alla määruse! Tootsid peavad jalamaid oma talust välja kolima, president Trump võtab Ülesoo enesele ja sinna rajatakse uus Riviera! See on küll mõistlik plaan. Minu isa ütleb alati, et see Ülesoo koht on nii must ja kole, häbiks tervele Paunverele.“