Viljar Voog: head aastapäeva! Ehk kuidas Kaja Kallasest sai ühe säutsuga rahvavaenlane

Ka viis aastat tagasi pandi Rootsis mootorid – nagu tänavugi, puhtalt sisepõlemisjõul liikuvad, kuid toona veel WRC, mitte Rally1 klassi autodel – tööle just 13. veebruaril. See tähendab, et just täna tähistame me esimest väikest juubelit säutsul, mis lõi Eesti veebiavaruse enneolematult kihama ning tegi Kaja Kallasest esmakordselt „rahva vaenlase“ – tiitel, milleni taasküündimiseks vajas ta kolme ja poolt aastat ning maksutõusude kaskaadi.