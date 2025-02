KUULA | Valgamaal tegutsev klaveriarheoloog, AI abil loodud „täiuslik naine“ ja muuseumirotid

Esimene muuseumirott – Tartu Mänguasjamuuseum

20 aastat tagasi pälvis Eesti esimese muuseumiroti tiitli Tartu Mänguasjamuuseum. Muuseumimelu Sanderid istusid sel puhul laua taha koos muuseumi juhi Triin Vaaroga, kes meenutab, kuidas 2000. aastate algul mänguasjamuuseumile kodu leiti, millist rolli mängis sisekujundus ja miks muuseumil oli Eestis esimene spetsiaalne mängutuba. Kuigi 20 aastat on pikk aeg, pole muuseum oma võlu kaotanud – lapsed ja pered armastavad seda endiselt. Vestlusest selgub, et paljud endised külastajad on nüüdseks ülikoolis ja soovivad tööle tulla paika, mis neile lapsena sügavale südamesse puges.

Klaverimuuseumi lugu – klaveriarheoloogi avastused

Viljandimaal, jalutuskäigu kaugusel Läti piirist, asub Holdre lossis Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum - unikaalne kultuuripärandi säilitaja. Muuseumi asutaja Alo Põldmäe räägib, kuidas klaverite ajalugu on nagu arheoloogia – igal aastal avastab ta uusi Eesti klaverimeistrite teoseid. Muuseumis on enam kui 100 klaverit, nende hulgas ka 1950. aastal legendaarse klaverimeistri Ernst Hiisi valmistatud esimene Eesti käsitsi valmistatud kontsertklaver Ihse, mille saatel on esinenud Georg Ots ja teised Eesti muusika suurkujud. Klaverimuuseumi tegemistel tasub silma peal hoida ka muusikasõpradel - seal toimub tihti ka klaverikontserte.

Saaremaa Muuseum – kunst, ajalugu ja kaasaegsed tehnoloogiad

Saaremaal külastas Sander Olo kahte erilist väljapanekut: Salome Trei 120. sünniaastapäevaks pühendatud näitust „Ilu. Õrnus. Igavik.“ ja „Silmast silma keskaegse saarlasega“. Graafik Salome Trei on üks Eesti esimesi naisgraafikuid, kelle tundlik ja impressionistlik looming on saanud uue elu Saaremaa Muuseumis. Näitus on koostatud koostöös kohaliku kunstikoguja Tõnis Kipperiga ning esitleb haruldasi originaalteoseid.