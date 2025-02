ARVUSTUS | „Vooluga kaasa“ on maagiline seiklus tervele perele. Mis teeb lihtsakoelise linaloo sedavõrd menukaks?

Selle kõigega on hakkama saanud läti animaatori Gints Zilbalodise loodud väike must kass. „Vooluga kaasa“ lugu on sisuliselt kirjeldatav ühe lausega: inimtühjas maailmas toimetav väike must kass satub piibelliku veeuputuse teele ja peab ühes kamba kohatud loomadega pääsetee leidma. Tegelikult piisab veel lühemastki: kass satub veeuputuse keskele. Mis on siis muutnud niivõrd lihtsakoelise linaloo sedavõrd menukaks?