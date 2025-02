Paari viimase päeva kõige enam kirgi kütnud sündmus oli Trumpi ja Putini kõne. Olles tutvunud kümnete analüüsidega, võib öelda, et nii palju kui on inimesi, on ka arusaamu. Euroopa mahamüümisest kuni Trumpi teadliku poliitikani Putini meelitada, et lõppkokkuvõttes saavutada soovitud eesmärke.