Vähk esitab eksitava väite, et 30. jaanuaril USA senati luurekomitee ees toimunud kuulamine oli Gabbardi esimene avalik esinemine tulevase luurejuhina ning et ta „puhus USA senati sõna otseses mõttes minema.“ Vähk lisab, et Gabbard olevat kinnitanud kõike, mida seni peeti Venemaa propagandaks: „Tuleb välja, et Venemaa pole kogu see aeg maailmale valetanud. Kes oleks võinud arvata?“

Vähk jätkab väidetega Ameerika biolaboritest Ukrainas: „Ukrainas on enam kui 25 USA rahastatud biolaborit. Kui need on häkitud, võivad nad levitada surmavaid haigusi üle kogu maailma. USA, Venemaa, Ukraina, NATO, ÜRO ja EL peavad koheselt kuulutama relvarahu nende laborite ümber. Kuni nad on kontrolli all ja patogeenid hävitatud.“

Vähk lõpetab oma postituse viitega detsembris Moskva pommiplahvatuses hukkunud Venemaa kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede juhile Igor Kirillovile, nimetades teda meheks, kes „paljastas salajased Ameerika programmid Ukrainas“.

Faktid Väide, et USA arendas Ukrainas bioloogilisi relvi, on Venemaa poolt levitatud strateegiline narratiiv sõja õigustamiseks.

NATO, Valge Maja ning teised sõltumatud organisatsioonid on sellised väited korduvalt ümber lükanud.

30. jaanuari senati kuulamisel ei maininud Gabbard ega komisjoni liikmed kordagi biolaborite teemat.

Tulsi Gabbard, kelle Donald Trump on esitanud kandidaadiks USA luureteenistuste koordinaatori ametikohale (DNI), andis 30. jaanuaril USA senati luurekomitee ees ütlusi. Kuna Gabbardi kandidatuur on olnud vastuoluline, esitasid nii demokraadid kui ka vabariiklased talle kriitilisi küsimusi tema varasemate seisukohtade kohta. Kahetunnise kuulamise põhiteemadeks olid Edward Snowdeni tegevus ning Gabbardi seisukoht sellest, kas Snowden oli riigireetur või mitte.

Teemaks tuli ka Süüria ja Gabbardi kohtumine Bashar al-Assadiga. Gabbard jäi endale kindlaks, et Assadi režiimi püsimine võimul takistas terroristlikel rühmitustel Süürias võimule pääsemast. Ta väitis, et Süüria on nüüd kontrollitud Al-Qaeda haru poolt, mida juhib džihadist, kes tähistas 9/11 rünnakuid ja on vastutav Ameerika sõjaväelaste tapmise eest.