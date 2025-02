UUS SARI JA KONKURSS | Eesti trump on vabadused ja liberaalne demokraatia. Igasugu kurjade välisjõududega võitlemisest tähtsamgi on see, et suudaksime neist väärtustest jätkuvalt kinni hoida. Et kõik demokraatiad seda pole suutnud, jätab Eesti aina suurenevasse ohtu.