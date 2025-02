Kuigi on võimalus, et Vene droonioperaatoritel läks midagi valest, on pigem tegemist teadlikult kavandatud psühholoogilise rünnakuga, mis peab mõjutama Müncheni konverentsile kogunenuid. Venemaal arvatakse ikka veel, et isegi sümboolne Tšornobõli teemaga mõjutamine paralüseerib Euroopa valitsuste tegemised.