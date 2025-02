KOLUMN | Margit Adorf: just need kõige lollimad mõtted teoks tehaksegi. Ahikütte keelustamine on tagasi

Artikli juures oli info, et ahikütte keelustamine tähendaks Eestis 400 000 ahju seismajätmist, ja arvatavasti ei ole see arv praegugi väga erinev. Arvestades seda, et sama ahju kasutavas leibkonnas on rohkem kui üks inimene, mõjutaks puukütte keelamine enam kui poolt meie inimestest. Muide, 2013. on ka see aasta, mil WHO (Maailma terviseorganisatsioon) määratles puidu põletamisel tekkinud peenosakesed vähki tekitavateks.