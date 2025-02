Vadim Štepa: minge te oma Eurovisioniga! Solvunud Putin teeb oma, traditsiooniliste väärtuste laulufestivali

Eurovisioni võistlusele Venemaad 2022. aastast saadik rohkem ei kutsuta ning too konkurss on seal langenud terava kriitika all. Mõistagi võib olla irooniline selles suhtes, kui seal astuvad üles esinejad nagu habemega naine, ent kui endised kommunistid ja komsomolitöötajad leiavad endas järsku üles „tõelise vaimsuse“, näeb see välja tõsiselt grotesksena.