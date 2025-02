SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Müncheni julgeolekukonverents tõi endaga palju segadust ja vasturääkivusi, kuid vähe konkreetseid vastuseid

Vaidlus piiride ja ootuste üle sai hoogu juurde USA kaitseministri Pete Hegsethi väitest, et Ukraina soov tagasi jõuda enne 2014. aastat olnud piirideni ja astuda NATO liikmeks „on ebarealistlik“. Väitele vastas isegi Hegsethi parteikaaslane, senaator Roger Wicker, kes ütles Politicole antud intervjuus, et see oleks justkui Tucker Carlsoni poolt sõnastatud.