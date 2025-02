Toomas Alatalu: Putin on geopoliitik ja ületab selles ka Stalinit. Rünnak Tšernobõlile Müncheni kohtumise eel on sellest hea näide

Viimasel juhul pean silmas Putini sõjalist erioperatsiooni, mille „kollektiivne Lääs“ vastu võttis, sest oli ju pikalt pealt vaadatud ja loodetud, et sõda ei tule. Nagu sõditaks, aga öelgem, et see on nagu osaline rasedus! Agressor küll ei varjanudki oma plaane, aga ikka jagus suurriikide hulgas naiive, kes väikerahvaid ja -riike kurjamile ohverdades lootsid tolle eesmärkide muutumist. Tulemus oli vastupidine: Venemaa pani isegi põhiseadusesse kirja, et riik-tsivilisatsioon on ehk midagi muud kui kõik teised.