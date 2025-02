Peter Singer: Trump kahjustab USA mainet ja võib hävitada igasuguse õigustuse, et USA-d tuleks maailma areenil tõsiselt kuulata

Välisabi külmutamise näiline eesmärk on hinnata USA abiprogrammide tõhusust. Ma toetan tugevalt seda, et iga dollar, mis on suunatud vaesuses elavate inimeste abistamiseks, annaks maksimaalse väärtuse. Asutasin organisatsiooni The Life You Can Save , et seda ideed edendada ning aidata üksikisikutel leida kõige kulutõhusamaid heategevusorganisatsioone, mis võitlevad vaesusega.