Kunstiakadeemia Palestiina-meelne rühmitus korraldas ülikoolis meeleavalduse

Sit-in-aktsioon pidi toimuma kl 12–13. Kui ma täistunnil kohale jõudsin, oli fuajee veel tühi ja närv kibeles sees. Äkki ei toimugi, mõtlesin endamisi. Ent rahvas hakkas tasapisi kogunema. Samal ajal lõunasööki nautinud tudengid istuvaid kaastudengeid ei häirinud. Küllap olid nad sellega harjunud, arvestades, et Community in EKA for Palestine on koolis varemgi sääraseid aktsioone korraldanud. Rühma sotsiaalmeediakontot sirvides märkasin, et eilne sit-in oli neil juba kolmas.