Kusti Salm Müncheni konverentsi valguses: nüüd ei ole enam taganemisruumi ega eksimisaega

Kahtluseta on USA kaitseministri ja asepresidendi sõnumid väga tõsised ning Eestiski purustanud dogmaatilise kristallserviisi, mis puudutab meie julgeoleku mõtlemises liitlassuhete mitte kahtluse alla seadmist. Pelgalt mõte, et USA julgeolekugarantii ei olegi automaatne, oli midagi sellist, mida vähemalt mina ei ole kohanud, et keegi oleks söandanud planeerimiseeldusena kunagi paberile panna.