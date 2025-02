Irja Rae: Eesti mehed ei võta võrdse palga teemat tõsiselt. Nad ei saa aru, et palka lihtsalt juurde küsida tihti ei tööta

Kui võrdse palga päev jõuab aastast aastasse natuke lähemale aasta algusele, on see küll märk edasiminekust, aga miks peaks naised üldse „tasa teenima“? Võrdne palk võrdse töö eest ei ole ei privileeg ega kingitus – see on põhiõigus.

FOTO: Tehisaru (Midjourney.com), Ester Vaitmaa | Delfi Meedia