SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa kasutab kohalikke inimesi enesetaputerroristidena, ilma et nad sellest ise teaksid

Mõkolajivis pandi toime Ukrainas juba kolmas sarnase mustri järgi korraldatud rünnak. Venemaa eriteenistused värbavad sotsiaalmeedia kanalite kaudu inimesi, kelle töö on üks kott kindlasse kohta viia, peale mida pidavat inimene tasu saama. Tegelikult on kolmel korral kott lõhkenud hetkel, kui see on veel n-ö kulleri käes. Ehk Venemaa kasutab inimesi nende endi teadmata enesetaputerroristidena.