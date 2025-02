Kuidas kuulata viipekeelset koori? Alustuseks südamega

Üldlaulupeo „Iseoma“ kunstilise toimkonna liige Rasmus Puur toob ERR-i arvamusloos „Kuidas minust sai empaatiavõimetu“ paralleele sellega, kuidas „alles mõni aeg tagasi sooviti kuulda kaare all mõnd venekeelset laulu“, aga seda ei juhtunud. See oleks saanud juhtuda vaid kunstilise toimkonna otsusena. Sellist paralleeli lugeda on kurb. Eesti viipekeel on osa meie ainuomasest kultuuriruumist. Meie keeleseadus ütleb, et eesti viipekeel on iseseisev keel ja viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju. Niisiis, me räägime koorist, kes laulab meie kodumaa ametlikus keeles.