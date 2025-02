MÜNCHEN VÄLISPEEGLIS | Euroopa jääb Venemaa suhtes sültjaks ka pärast Trumpi äratust

Müncheni julgeolekukonverentsist jäi The Guardiani juhtkirjale enim silma JD Vance’i ehmatav kõne. Kuid sarnaselt prantslastele, jäid sõnumid ikkagi pigem ülevaatlikuks ja tasakaalukaks.

Meie teame, milleks Venemaa on suuteline. Aga ka 34 aastat hiljem, peale seda, kui saime „Väikese Merineitsi“ muinasjutu kombel tagasi oma hääle maailmapoliitikas, ei ole me ikka suutnud veenda lääneriike selles, milleks Venemaa tegelikult võimeline on.