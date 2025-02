FAKTIKONTROLL | Venemaa võrk ei olnud Balti riikidele turvalisem kui Mandri-Euroopa ühendus

„Täielikku riski ei saa kunagi välistada, kuid nende maandamiseks kasutatakse ühendusel näiteks pidevaid julgeolekuteenistuse patrulle, videovalvet, füüsilisi tõkkeid trafode kaitseks ja muid meetmeid. Sealhulgas viivad Poola ja Leedu süsteemioperaatorid PSE ja Litgrid läbi ühiseid õhuoperatsioone ühenduse liinikoridorides. Ekstreemsete ilmastikuolude osas on tehases testitud erinevaid temperatuurirežiime vastavalt meie kliimale ning kõik seadmed on piisavalt vastupidavad, et tagada töökindlus ka ekstreemsetes tingimustes,“ selgitas Klemmer.

Venemaa kontrollitud võrgus olemine oli julgeolekuoht

Raporti järgi on sageli alahinnatud või eiratud ohtu, et Venemaa mõjutustegevuse arsenalis on ka elektrisektor ja selle füüsiline infrastruktuur, mis on haavatav ja võib saada osaks hübriidsõja ning survestamise taktikast. 2018. aastal kirjutasid autorid, et see ei tähenda tingimata, et Venemaa kindlasti otsustaks kasutada Balti riikide elektrisüsteemide lahtiühendamise teemat oma poliitilises tegevuses. Siiski, arvestades Venemaa üldist käitumisviisi piirkonnas ja konkreetseid ettevalmistusi Balti riikide desünkroniseerimiseks, ei tohiks tulla üllatusena, kui Moskva kasutab desünkroniseerimist ära oma strateegias Balti riikide ja seeläbi ka Euroopa suunal.