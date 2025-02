ARVUSTUS | Naer on igaüheõigus. „Lihtne elu“ naerutas nii nokunaljade kui ka absurdihuumori austajaid

Sketšišõu ei ole Eestis kuigi levinud lavastusvorm. Meenutades suutsin nimetada vaid Kreisiraadio „juubelikaalat“. Küllap on põhjus proosaline – kaks tundi nalja teha pole naljaasi. Kiidjärvel on samad tegijad juba mitmel suvel etendanud Eesti estraadiajastul põhinevaid lavastusi „Vana klaver“, „Ada“ ja „Rohelised niidud“. Kõik kolm Ott Kiluski dramaturgikäe alt tulnud lavastust sisaldavad ka nalju, mis pikitud klassikalise draamakaarega lugudesse. Ka huumorišõu naljad on Kiluski käe alt läbi käinud.