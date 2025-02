MEEDIAKRIITIKA | Marju Himma: Postimees pole kallutatud, kuid tasakaal on paigast ära

„Kui teil on jäänud mulje, et Postimees on vaba ajakirjandus ja seal saavad sõna arvamusliidrid või vähemasti inimesed, kes oskavad kirjutada ja kel on midagi öelda, siis pean pettumuse valmistama.“ See on Jürgen Ligi sotsiaalmeediapostituse avalause, mis on viimasel nädalal hoidnud podisemas arutelukatelt teemal, milline eesti ajakirjandusväljaanne on kallutatud, kuhu suunas ja kui palju ning mis mõju sel kõigel on kogu Eesti inforuumile.