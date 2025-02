JUHTKIRI | Läänelik maailmakord on Euroopas otseses ohus

Kolm aastat pärast täiemahulise sõja algust tuleb läänel jätkuvalt tõestada, et Putin eksib. See on ennekõike meie, just Euroopa piiririikide huvides. Ukrainlased on oma panuse andnud üle igasuguste ootuste, allaandjamat tüüpi poliitikud läänes olid sisult valmis kaotusega leppima – et miski ometi nende valijate heaolu ei ähvardaks.