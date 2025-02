Kirjanik Piret Jaaks: heas näidendis on alati saladusi. On teemasid, mis lihtsalt tuleb ära kirjutada

Kirjaniku, eeskätt näitekirjanikuna tuntud Piret Jaaksi (44) tekste on aastate jooksul teatrites lavale toodud mitmel korral – nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on kirjanik ise lavastajana kätt proovinud. „On teemasid, mis lihtsalt tuleb ära kirjutada, on vajadus. Näiteks romaani „Taeva tütred“ sundis kirjutama Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse,“ meenutab Jaaks. Tema uusim näidend „Tumeaine“ jõuab sel nädalal lavale Viljandis Temufi teatrimajas.