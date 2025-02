Joonas Hellerma: vahel on saates kohal mingi kolmas vaim

Presidendilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi pälvinud kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma (40) on öökull, kellele sobib õhtune saateaeg imehästi: siis on ta parimas vormis, et tuua vaatajate ette iganädalane „Plekktrumm“, mida on nüüdseks salvestatud juba üle 300 osa. Kindla ja andunud vaatajaskonnaga saade sünnib stuudios, kuid suur töö tehakse mõistagi varem, televaatajate pilgu eest varjatult.