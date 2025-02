Tippsaksofonist Candy Dulfer annab Tallinnas kontserdi

Candy Dulfer on muusikamaailmas tõeline legend. Tema Grammy nominatsiooniga debüütalbum „Saxuality“ on müünud üle 2,5 miljoni eksemplari ja kinnistanud tema koha muusikaajaloo püsival pjedestaalil. Dulfer on jaganud lava ja stuudiot selliste ikoonidega nagu Prince, Van Morrison, Maceo Parker, Aretha Franklin, Blondie ja Pink Floyd. Lisaks on tema mitmed esikoha hitid Euroopas, Jaapanis ja USA-s ning maailmaturneed kinnitanud tema positsiooni ühe karismaatilisema ja silmapaistvama live-esinejana.