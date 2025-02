Viljar Veebel: täna saame vaid loota sellele, et meid ei ole juba Venemaale maha müüdud

Venemaa on otsustanud heita liitu Trumpi USAga ja reeta oma senise partnerluse Hiina ja Iraaniga, sellel on juba selged tagajärjed näiteks droonide tarnete näol nii Hiinast kui Iraanist. Venemaa väidab nüüd end toetuvat kodumaisele toodangule.

Venemaa huviks on saada osa USA nn koloniaalpaketist Ukraina suhtes, ehk et Trump nõuab küll ressursse Ukrainalt justkui USAle aga hiljem vangerdab sellest kokkulepitud osa Venemaale. Miks muidu peaks Venemaa seda ressursi jagamist nii rahulikult pealt vaatama. Nähtavasti on USA ja Venemaa Müncheni sobing juba eelmise aasta lõpus detailides kokku lepitud.