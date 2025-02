TRUMPI SEIRE | Lev Kadik: Trumpi välispoliitika alusepanija hinnangul pole Venemaa ohtlik ja väikeriigid võiksid suu pidada

Trumpil ja Putinil on maailmast ühesugune paremkonservatiivne arusaam. Nagu näitab asepresident J. D. Vance’i Münchenis peetud kõne, on USA valmis toetama Euroopas samu jõude, mida on toetanud paljude aastate vältel ka Kreml, ehk paremäärmuslasi.