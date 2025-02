RETSEPTID | Kui kiluleivad on söödud, on käes magusa aeg

Selles kringlis on eestlaste kaks suurt lemmikut: kohupiim ja mustikad. I-le täpi paneb aga tumedast šokolaadist glasuur, nii et ühtlasi on selles küpsetises esindatud ka sinimustvalge trikoloor. Tänu mahlasele täidisele ja šokolaadikattele on kringel suurepärane ka jahtunult ja isegi järgmisel päeval.