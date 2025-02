EPL JAAPANIS | Eesti rahvusmeeskoor tuuritas Tokyos. „Kontsertreisid välisriikidesse on ainus võimalus olla osa maailmakultuurist“

„Nii kaugele maale reisimise plaan on isegi paberilt silmitsedes ebainimlik ettevõtmine, ja kui laulda tuleb pärast pikka teelolekut koduse aja järgi kell 9 hommikul, on see paras keskendumisülesanne,“ ütleb Eesti rahvusmeeskoori peadirigent ja kunstiline juht Mikk Üleoja muiates, kui ta Jaapani turneest kokkuvõtteid tehes. „Mentaalselt tuleb end tohutult häälestada, ja kuigi olin mures, said lauljad väga hästi hakkama ning minu ees oli tavalisest märksa reaktiivsem kollektiiv.“