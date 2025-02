SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Saudi Araabias ei toimunud rahuläbirääkimised, vaid kohtumine, kus otsustati, kuidas jagada sõjasaak

Venemaa mõjutamise osas rääkis Trump korduvalt, et proovib jõuda OPEC riikidega kokkuleppele naftatootmise suurendamises, et nafta hind alla tuua. Need ettepanekud mõistmist ei leidnud ja nafta maailmaturuhind püsib tasemel, kus kasumit teenivad nii USA kui Venemaa naftatootjad. Bideni lahkumiskingitusena kehtestatud sanktsioonid olid ja on jätkuvalt mõjusad, aga mitte nii mõjusad, et Putin oleks nende tulemusena sunnitud läbirääkimistele minema nõrgema positsioonilt.