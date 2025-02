FAKTIKONTROLL | Ukraina ei müü poolt USA relvaabist maha Mehhiko narkokartellidele

„Saatejuhi teeb eriti kurjaks tõik, et Ühendriigid saadavad Ukrainasse kümnete–sadade miljonite-miljardite dollarite eest relvi ja Ukraina pool müüb need maha Ameerika Ühendriikide otsestele vaenlastele. (...) Ukraina riigikorra kohta arvasid mõlemad, et tegemist pole demokraatia, vaid türanniaga,“ lisas Objektiiv.

„Tucker Carlson: Ukraina müüb USA poolt tarnitud relvi Mehhiko narkokartellidele. Suur osa – kuni pool relvadest, mida me neile saadame. Ja see ei ole minu spekulatsioon. See on fakt,“ kirjutas kasutaja Steven Alber Facebookis 11. veebruaril.

Kokku on Facebooki andmetel postitusi jagatud 125 korda.

Faktid Tucker Carlson ei ole oma väidetele esitanud ühtegi tõendit.

Relvaabi liikumist jälgivad rahvusvahelised auditeerimismeetmed ei ole avastanud tõendeid süsteemsest relvade mustale turule jõudmisest.

Carlsoni esitatud väited on osa Venemaa propagandanarratiivist, mille eesmärk on diskrediteerida Ukraina kaitsealast koostööd lääneriikidega.

Tucker Carlson postitas 10. veebruaril X-i oma saate „The Tucker Carlson Show“, kus oli külas erru läinud USA kolonelleitnant Daniel Davis. Üks saate teema oli „Ukraina müüb kartellidele Ameerika relvi“.

Alates saate 31. minutist rääkis Carlson, et „kuni pooled“ Ukrainasse saadetud USA relvadest müüb Ukraina mustal turul maha narkokartellidele. Samuti väitis ta, et „CIA saab sellest kasu“.

Carlson ei esitanud oma väidetele ühtegi tõendit, ent sellegipoolest nimetas oma väidet faktiks: „See on kuritegu. Meie luureagentuurid on sellest täiesti teadlikud. Kas te tõesti arvate, et nad ei saa sellest kasu? Muidugi nad saavad. Arvate, et CIA pole sellega seotud? Jah, nad on. Ma ei saa seda tõestada, aga ma usun seda,“ ütles Carlson.

Sellised väited on pidevalt levinud alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal. Tegu on Venemaa strateegilise narratiiviga, mille eesmärk on diskrediteerida Ukrainat, selle valitsust ja armeed, et vähendada Ukrainale saadetavat sõjalist abi.

Venemaa propagandavõrgustikud ja riiklik televisioon levitasid juba 2022. aastal „tõenditena“ võltsitud relvade tumeveebi müügikuulutusi. Tegelikult pärinesid kuulutused venemeelsetest Telegrami kanalitest ja fotod relvadest pärinesid 2014. aastast ehk enne täiemahulise sõja algust. Fotod relvadest olid tehtud mh Süürias.