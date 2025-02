Laulupeo juht: võtame viiplejate teema tõsisemalt ette sügisel

Toomla räägib, et laulu- ja tantsupeo põhimõte on alati olnud see, et pidu on vaba kommertslikkusest ja päevapoliitikast. Kuna ta on isegi mitmel korral tantsupeol osalenud nii kunstilise toimkonna liikme kui ka pealavastajana, on ta alati lähtunud põhimõttest, et kõik, mis puudutab lavadel toimuvat – näiteks repertuaari või osalejaid –, on kunstilise toimkonna otsus.