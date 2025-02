JUHTKIRI | Reeglite mõistusevastane vorpimine tuleb lõpetada

Õige, klient peaks kohustuslikus korras teada saama, kust riigist nimelt on pärit talle restoranis pakutav šnitsel! Seni võis ta pahaaimamata maiustada lihapallidega ja arvata, et küllap sealsed proteiinid ikka mõnelt Poola pudulojuselt pärinevad. Aga tuleb välja, et hoopiski toidavad teda leedukad. Kus selle häda ots!