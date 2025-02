Anton Šehhovtsov: rohkem Euroopale äratuskell ei helise! Vajame hoopis defibrillatsiooni või radikaalset psühhiaatrilist sekkumist

Viimastel aastatel on Euroopat mitmel põhjusel korduvalt manitsetud „ärkama“: kliimaprobleemid, aeglane innovatsioon, kontrollimatu ränne, energiasõltuvus, paremäärmuslik populism, majandusseisak, iseseisvate kaitsevõimete puudumine jne.

Vähesed „äratuskellad“ on aga tegudeni viinud – ja mina süüdistan selles tänapäeva tehnoloogiat.

Kunagi määras meie saatuse üksainus äratuskell: ärka üles või maga kaua edasi. Tänapäeval pakuvad nutitelefonid tervet alarmide sümfooniat ja lõputuid võimalusi äratuskella edasi lükata. Milline helin tähendab, et on tõesti aeg tõusta? Esimene, teine või kolmas? Kes suudab seda enam öelda.

Eriti julgeolekuvaldkonnas on Euroopa olnud uinakus lõksus juba alates Obama administratsiooni ajast, otsustades mitte kuulda võtta USA „pööret Aasiasse“, mis siis, et oli peen, kuid selge signaal, et Washington nihutab oma tähelepanu üha enam Hiinale ja Euroopast eemale.