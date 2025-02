Eesti viipekeelel on eraldiseisva keele staatus ning on eesti keele esinemiskuju. Eesti ühiskond on aastatega liikunud kaasavama mõtteviisi poole, väärtustades kõiki oma liikmeid ning püüdleb selle poole, et avalikud hooned, tooted, teenused ja sündmused oleksid ligipääsetavad kõigile. Isegi kui Eesti riigis käsitletakse ligipääsetavust pehme ja horisontaalse teemana, on teema läbiv enamikes valdkondades.