Venemaa president soovib näidata, et Kurski oblasti osaline Ukrainale kaotamine ei ole läbirääkimiste osa. Venemaa käitumine näitab ühtlasi, et nad tahavad tegelikult kiiresti vaherahu saavutada praegusel kontaktjoonel, kuni lääne meedias levib veel arusaamine, et Vene armee vallutab iga päev uusi territooriume juurde.

President Trump soovib kramplikult näidata, et tema initsiatiiv Venemaaga oli edukas, ja on Ukraina presidendi avaliku vastuseisu tõttu enesevalitsuse kaotanud. Praegu näib, et Trump ei taipa, et Ukraina kaasus erineb täielikult Lähis-Ida kaasusest ning tema avalikud Ukraina presidendi süüdistamised ei kiirenda rahuprotsessi, vaid ta ise lammutab selle algeid ja vähendab oma võimalusi midagi saavutada.