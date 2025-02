RAAMATUBLOGI: Horsti loodud kriminaalse mikrouniversumi järjekordne kaunis galaktika

Jørn Lier Horsti järjekorras kuraditosinanda maakeeles ilmunud politseiinspektor William Wistingi saaga kaanel on märge: klassikaline politseiromaan Põhjamaade krimikirjanduse tippautorilt. Pool on sellest märkest õige – Horst on tipptasemel krimikirjanik – aga kuivõrd saab tema teoseid lugeda klassikaliseks politseiromaaniks... Üheti jah, autor peab reeglitest kenasti kinni, on kuritegu ja uurimine ja tõe leidmine... Samas, milline politseiinspektor on klassikaline? Kas Harry Hole? Tom Barnaby? Carl Mørck? Thomas Lynley? Guido Brunetti? Arkadi Renko? Joona Linna? Kurt Wallander? Ükski neist pole klassikaline, vaid eriline. Ja nii on ka Wistinguga.