Frederik Looft: Saksamaa maksab praegu „uneskõndimise“ aastate eest kõrget hinda, aga sakslased pole harjunud midagi ohverdama

Saksamaa poliitiline lähenemine on viimastel aastakümnetel sageli keskendunud status quo säilitamisele. Eriti viimase 16 aasta jooksul, kui Angela Merkel oli kantsler, õpetati sakslastele, et piisav poliitiline osalus tähendab iga nelja aasta tagant Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poolt hääletamist – kõik muu jääb „rahva ema“ hoolde.

Need „uneskõndimise“ aastad on viinud riigi harjumuseni sõltuda odavast Vene gaasist ning keskkonnakahjulikele meetoditele tugineva majandusmudelini.

Maailmapoliitika ja julgeolekuküsimused on tavakodanikest eemal hoitud teemad. Kuid nüüd, peale seda, kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu, on enamik Saksamaa elanikke ootamatult oma tardumusest ärganud ja püüdmas leida kohta maailmas, mis on (ainult) nende jaoks uus.