Sirje Post: autojuhid ei taipa, et kihutamine innustab ka teisi sama tegema

Liiklusohutus puudutab meid kõiki ning on üldise turvatunde olulisi aspekte. Ohutus ja turvalisus sõltub aga suuresti liiklejate vastutustundest. Liiklusseadus § 14 lõige 2 kehtestab, et iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.