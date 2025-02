Indrek Luberg: tohtud ummikud teeremondi ajal oleksid välditavad - kui vaid Tallinn tahaks

Viimasel ajal võib jääda mulje, et kui miski Tallinnas ebavajalikke ummikuid tekitab, on need enamasti läbimõtlematult rajatud jalgrattateed. Ometi on kastirataste kandilisse varju pugenud hoopis hullem ummikugeneraator – totrad ja eluvõõrad tee-ehituse hanked, mis kulutavad juba mitmendat aastat järjest sisuliselt kõigi tallinlaste raha, tervist ja närve. Me istume täiesti ebavajalikult ummikutes ja maksame kõik sellele nii otse kui ka kaude peale.