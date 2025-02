Mati Raidma: on viimane aeg Savisaare-aegne mupo selgelt ja lõplikult ajaloo prügikasti visata!

Viimased aastad on Tallinna munitsipaalpolitsei ennast uue reaalsuse ja linna vajaduste järgi reformides uuele arengutasemele tõstnud. Tänase ametkonna professionaalsel meeskonnal pole midagi pistmist sügavale linlaste mällu sööbinud arusaamaga mupost. Küll on see aga raske taagana tänaseni kaasas lohisenud. On viimane aeg Savisaare-aegne mupo selgelt ja lõplikult ajaloo prügikasti visata.