Keha kõnelused. Kumu näitus „Nad hakkasid kõnelema“ toob kokku üle 15 kunstniku, mõtleja ja kirjutaja

Mia Tamme projekt „Võrgu mõrsjad ja vesised mõrrad“ peegeldab kunstniku seotust Eesti maapiirkonnaga ning tugineb tema kehamälus salvestunud meresõiduoskustele. Ta vaatleb eri kultuuride suhet veega – praegu pakuvad talle huvi kalapüügitavad ja kalavõrgud. Täpsemalt on ta oma uurimistöös võtnud vaatluse alla inimesed, kes kannavad edasi meretundmist – antud juhul on fookuses Hiiumaa naiskalurid, keda samas soo tõttu teatud ringkondades tõrjutakse. Siin leidub jälgi tema enda kogemustest purjetamisega, mida ta on lapsest saadik harrastanud: „Lapsena ei osanud ma sellele nime anda, kuid sellises keskkonnas koheldakse sind teatud viisil. Positiivsest küljest on sul kuuluvuse tunne, sest sa tunned seda keelt ja oskad merel käituda. Teisalt võidakse sind vahel kõrvale jätta või sinusse hinnanguliselt suhtuda, sest oled tüdruk.“

Näituse läbiva mõtte kohaselt on keha ja keskkond lahutamatult põimitud. Keskkonnasotsioloog Outi Autti sõnul luuakse inimese identiteet ja ettekujutus iseendast kohtade ning nendes paikades tegutsemise kaudu. Alustuseks küsime, kuidas on erinevad kohad mõjutanud kunstnike töid ja kuidas esineb nende teostes keha kui mäletamise paik.

Merike Estna tegeleb maalikunsti piiride laiendamisega, viies oma tööd lõuendilt välja ning kaasates oma teostesse ümbritsevat keskkonda. Ammutades inspiratsiooni elust Méxicos, kus on tema kodu, laenab ta oma visuaalse sõnavara täienduseks mustreid ja värvikombinatsioone Eesti ja Mehhiko visuaalkunstist ning käsitööst. Tema osales vestlusringis e-kirja teel. John Grzinich õppis algselt arhitektiks, kuid lõi seejärel kunstipraktika, mis põhineb ruumi helilisel uurimisel. Viimased 25 aastat on ta süvitsi tegelenud kuulamise ja ümbritsevas keskkonnas leiduvate helide salvestamisega. Ta kasvas üles New Yorgi osariigi põhjaosas ja kolis kakskümmend aastat tagasi Eestisse. Meie vestlusringiga liitus ta väikesest külast Mooste lähistel.

Mia Tamme uurimistööl põhinevad projektid võtavad sageli filmide või tekstide kuju, mille läbiv teema on pärand – see pole midagi staatilist ega minevikku kuuluvat, vaid sarnaselt tema enda hiljutise naasmisega Eestisse pidevalt olevikku tagasipöörduv nähtus. Ta liitus vestlusringiga uurimisreisilt Marokost.

Välismaale kolimine ja merest kaugel olemine aitas tal oma uurimishuvi fookustada. „Kulus paar purjetamisest eemal veedetud aastat mõistmaks, et need teadmised ja mereigatsus on osa minust. Mõnikord aitab keskkonna vaigistamine mõista selle vajalikkust. Sellise kehalise osaduse tunne millegagi, millest sa oled alati osa olnud, erineb mäletamisest, mis põhineb millegi juurde naasmisel,“ mõtiskleb ta.

John Grzinich kolis Euroopasse 1990. aastate lõpus ning elas mõnda aega rändurielu. „Mingis mõttes on ring täis saanud,“ leiab ta. „Minu praegune elukoht on üsna sarnane minu lapsepõlvekodule. See oli New Yorgi osariigi põhjaosas, mis ilmselgelt on geograafiliselt ja ka ajalooliselt väga teistsugune koht, kuid kliima mõttes sarnane. Lapsena meeldis mulle väga, et on neli selgelt eristuvat aastaaega. Huvitaval kombel on Eesti praegune kliima sama, mis New Yorgi oma 1970. ja 1980. aastatel.“

1980. aastate lõpus, kui Grzinich õppis ülikoolis, hakati New Yorgi ja Massachusettsi suusakuurorte kliimasoojenemise tõttu sulgema. „Talved on siingi soojemaks muutumas,“ ütleb ta, „kuid need meenutavad mulle lapsepõlve talvesid.“ Isegi kui selline tuttavlikkus tekitab temas turva- ja kodutunnet, hiilib siiski ligi kummaline eksistentsiaalne aimdus, et ilmaga toimuv on üsna ebatavaline. „Tundub, nagu elaksime „kliimakajas“,“ ütleb ta. Kajad on midagi, millega ta on üritanud tegeleda ja mida salvestada.