Viljar Veebel: USA poolt reedetud Ukraina on endale leidnud ootamatu liitlase – Hiina

Üheks peamiseks põhjuseks on kahe olulise liitlase toetus: Ühendkuningriigid on olnud ja jäänud ideoloogiliseks ning poliitiliseks toetajaks. Varustust on viimasel aastal pakutud küll vähe, aga seda mitte tahtmatusest, vaid puudusest. Samas poliitiline toetus on olnud süsteemne.

Hiina on Ukraina uus isehakanud peamine toetaja: olles reedetud Venemaa poolt ja nähes ajaloolist vastuseisu USAga, on Hiina valmis panustama oma enda rahaga, et Ukrainasse viimastel kuudel vajalikke droone ja ehk ka laskemoona saata ning sellega Vene-USA huve tõrjuda. Aga taktikaliselt on see Ukrainale igatahes päevi ja nädalaid päästnud. Lahinguväljal on Ukraina täna pigem edenemas.