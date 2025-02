ERR teatas juba 2024. aasta lõpus, et piirkiiruse ületajate hulk on aastaga kasvanud ning trahvide laekumine on tõusnud eelmise aastaga võrreldes miljon eurot. Mida see kõik tähendab? Kas kiirus tapab, on eestlased lihtsalt hulluks läinud või mõlemat? Või on kommunikatsioon ja riigi sisekaitse eest vastutajate käitumine hoopis silmakirjalik?