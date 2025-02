Dauri Kivipuur: Pelguranna tramm ei ole suvaline transpordilahendus, vaid vajalik investeering piirkonna arengusse

Selle aasta 1. veerbuari seisuga on Tallinna elanike arv 461 901, Transpordiameti statistika kohaselt on Eestis arvel ligi 755 600 sõiduautot, millest suurusjärk 200 000 autot on registreeritud Tallinnas, mis omakorda tähendab, et 75% Tallinna leibkondadest omavad autot. Ning on selge, et need arvud aina suurenevad ning liikuvuse probleemid süvenevad.