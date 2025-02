KOLUMN | Mart Pukk: ei tasu imestada, kui järgmine avaldus on Eesti kohta, kuidas me 1940. aastal vabatahtlikult Nõukogude Liitu astusime

Paistab, et vene esipropagandist Vladimir Solovjov on mingi kavala trikiga suutnud teha pesa maailma võimsama riigi juhi pähe. Kuidas tal see õnnestus, ei saa me ilmselt kunagi teada. Igatahes ei maksa imestada, kui järgmine avaldus käiks Eesti kohta, kuidas me 1940. aastal vabatahtlikult Nõukogude Liitu astusime ning siis lugema ja kirjutama õppisime. Kuidas hea vennasrahvas meile tööstuse rajas ja õnne õuele tõi.